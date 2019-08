Wenn Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger meint, die Zustände haben nur den Volksschulausschuss zu interessieren, irrt sie gewaltig. Die finanziellen Mittel erhält nämlich der Volksschulausschuss von jenen Gemeinden, welche Kinder in diese Schule entsenden. Gföhl zahlt daher den Großteil, und damit hat der Gemeinderat sogar die Verpflichtung danach zu trachten, dass das Geld sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig eingesetzt wird.

Was darf sich der Bürger, was dürfen sich die Eltern erwarten? Endlich eine fachgerechte Analyse der Ursachen und eine sachliche Diskussion und Information über die erforderlichen Maßnahmen, Zeitraum und Kosten. Die Entstehung und Ursachen des Schimmels, dessen Dokumentierung und damit alle Aspekte der Bauabwicklung würden alleine eine gesonderte Sitzung rechtfertigen.

Die flapsigen Aussagen der Bürgermeisterin (wenn sie so getätigt wurden, wie in der NÖN zitiert), zeugen von wenig Fachkenntnis und Machtarroganz. Zu meinen, die Angelegenheit sei in einem Gespräch in fünf Minuten zu erledigen, ist ein Zeugnis von Überheblichkeit und Negierung der berechtigten Interessen der Eltern.

Die Aussage zu möglichen finanziellen Überziehungen: „Sollten Mehrkosten anfallen, werden wir das aber auch schaffen“, spiegelt die Arroganz jener wider, welche glauben, alleinige Macht zu haben. Es ist leicht, mit Steuergeld derart großzügig umzugehen!

Friedrich Weber, Gföhl

Zu den Berichten über den Schimmelbefall in der Volksschule Gföhl