Flüchtling gerettet.

Österreich hat seinen guten Ruf als Asylland – Aufnahme von Ungarn, Tschechoslowaken, Bosniern und Sudetendeutschen – bereits wieder verloren. Das „Tausendjährige Reich“ hat längst seinen Lauf wieder aufgenommen. Auch die geschützten Grenzen, diese Grauslichkeiten „zu unserem Schutz“ kann ich sicherlich meinen Enkelkindern einmal nicht erklären …

Peter Zeller, Zell/Moos

Zum Bericht über die drohende Abschiebung Ziaulrahman Zalands aus Langenlois.

Österreich hat aufgehört, ein Rechtsstaat zu sein. Unser Land wird von einer Gruppe Menschen regiert, die ohne Wenn und Aber ausschließlich Interessen von Willkommens-Klatschern zugunsten von Asylanten und Illegalen mit allen Mitteln durchsetzen wollen. Der Mangel an Richtlinien zeigt sich beim illegalen Afghanen. Wo kämen wir denn hin, wenn jeder, der illegal hier ist, einen Beruf lernen darf, statt nach bestehendem Recht abgeschoben zu werden? Wie und vom wem die „Schutzbedürftigen“ finanziert werden sollen, weiß man seitens der Sozialisten zwar nicht, aber sie sind angeblich ohnehin selbst so gut wie pleite. Oberstes Gesetz: Österreich muss die Welt retten – koste es, was es wolle. Hinzu kommt ein Bundespräsident, den ich nie wählen würde, dem persönliche Interessen wichtiger sind als die Würde des Amtes. Er verdient etwa 13.000 Euro netto im Monat – wofür? Mit seinem Verständnis der Amtsführung gibt er Vorgängern, die mit Würde und Ehrfurcht vor dem Volk agierten, der Lächerlichkeit preis.

Irene Landt, Neunkirchen

Zum Bericht über die drohende Abschiebung Ziaulrahman Zalands aus Langenlois.

Leserbriefe können Sie gerne per Mail an redaktion.krems@noen.at senden. Geben Sie immer eine Anschrift und Telefonnummer für Rückfragen (wird nicht veröffentlicht) an. Anonyme Zusendungen werden ausnahmslos nicht veröffentlicht. Die Redaktion