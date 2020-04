Fluggäste nicht mit Gutscheinen abspeisen.

Wie Sie in Ihrem Artikel gut ausgearbeitet haben, werden Passagiere derzeit von den Airlines in Stich gelassen. Jedoch sind nicht nur die Airlines die Schuldigen, denn die derzeitigen Regeln sind für Konsumenten unzureichend. Es ist richtig, Airlines sind verpflichtet bei einer Stornierung die Kosten binnen 10 Werktagen zu erstatten. Dies ist klar und deutlich geregelt, unabhängig ob die Airline schuld an der Stornierung hat oder nicht. Was aber soll der Konsument tun, wenn die Airline sich weigert zu zahlen bzw. nur einen Gutschein anbietet?

Ich selbst kämpfe seit 23 Tagen mit Austrian Airlines bzw. Lufthansa, meine Ticketkosten zurück zu bekommen. Bisher wurde mir angeboten, ich solle beim Servicecenter anrufen um mein Ticket umzubuchen. Trotz Zahlungsaufforderung und bereits verstrichener Zahlungsfrist kein Geld am Konto, keine weiter Antwort.

Was also tun? Nun, juristisch sollte die Sachlage klar sein, zum Glück habe ich auch eine Rechtsschutzversicherung, daher wäre es naheliegend, einen Anwalt einzuschalten. Jedoch wird auch da der Konsument alleine gelassen: „…teilen wir Ihnen mit, dass bedingungsgemäß kein Versicherungsschutz für die Wahrnehmung öffentlicher Interessen besteht, die im ursächlichen Zusammenhang mit hoheitsrechtlichen Anordnungen stehen […] zB Reisebeschränkungen zur Bekämpfung von Epidemien…“.

Man könnte auch die zuständige Agentur für Passagier und Fahrgastrechte um Hilfe bitten, doch diese schreitet erst nach 6 Wochen ein. Was also tun?

Den Konsumenten bleibt wohl nichts anderes übrig, als den Fluglinien einen nicht verzinsten Kredit zu geben, noch dazu unfreiwillig und ohne Insolvenzschutz.

Bei Bedarf übermittle ich Ihnen gerne sämtliche Unterlagen zu der Sachlage.

Nicolaus Kratochwil

7212 Forchtenstein