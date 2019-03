Dem unvoreingenommenen Beobachter fällt auf, dass der Gemeinderat von Waidhofen aus den Troubles nicht herauskommt. Kaum glaubt man, dass dort Ruhe eingekehrt ist, kommt es schon wieder aus nebulosen Gründen zum Streit, sodass es keine Übertreibung mehr ist, dass Streit bereits das Markenzeichen der Gemeindevertretung von Waidhofen geworden ist.

Schon deshalb wäre es daher den Versuch wert, ob nicht auch in Waidhofen eine Frau das Zepter des Bürgermeisters in die Hand nehmen sollte. Erfolgversprechende Beispiele im Umland Waidhofens gibt es bereits, dass Frauen offenbar die bessere Hand dafür haben, um Streit in den Gemeindestuben, aber auch anderswo, schon im Keim zu ersticken. Gmünd ist ein gutes Beispiel dafür.

Waldhäusl ist ganz bestimmt nicht der einzige Grund bzw. der Urheber für die Streitereien im Gemeinderat. Denn der saß noch als völlig unbekannter Gemeinderat in Pfaffenschlag, da wurde im Gemeinderat von Waidhofen über Kleinigkeiten schon heftig gestritten. Das soll aber kein Freibrief für Waldhäusl sein. Denn auch für ihn gilt, dass der Frömmste nicht in Frieden leben könne, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.

Seine Tätigkeit als Landesrat lässt keine andere Deutung zu. Da hat sich nämlich im Laufe der paar Monate, seitdem er diese Funktion ausübt, bereits allerhand angesammelt, was nach Erklärungen schreit. Ohne Zweifel ist es aber ein Glücksfall für ihn, dass Landeshauptfrau Mikl-Leitner loyal zum Bundeskanzler steht und daher alles vermeidet, was den Koalitionsfrieden in der türkis-blauen Einheitsregierung stören würde. Das ist gleichzeitig die Versicherungs-Polizze für Waldhäusl, dass er sich trotz allem, was man ihm ankreidet, relativ unangefochten halten kann - zum Schaden der Landesregierung. Ein Aushängeschild für die Landesregierung ist er aber ganz sicher nicht, noch weniger ein Qualitätsmerkmal.

Franz Frühwirth, 3852 Gastern