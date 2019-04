Als ich in Krems Urlaub machte und die Umgebung mit meinen Skater erkundete, wurde ich plötzlich beim letzten Kreisel in Richtung Wachau von einer Verbotstafel gestoppt. Ich glaubte mich in einem falschen Film. Da wird das Fahrradfahren erlaubt, aber das Inlineskaten nicht.

Als in der Schweiz am Bodensee lebender Auslandösterreicher kann ich dieses Verbot nicht nachvollziehen. Wir in der Schweiz werden unterstützt und motiviert durch ein Wegenetz für Wanderer, Velofahrer und eben Inlineskater, weil es gesund ist und die Gemeinschaft fördert.

Es werden in den größeren Ortschaften sogar „Monday-Nights“ für Inliner durchgeführt, bei Streckensperrungen durch die Polizei!

Wenn eventuell ein paar „Lausbuben“ mit ihren Skatern den übrigen Bürgern auf dem Treppelweg ihre Spaziergänge vermiesen, gibt es sicher andere Maßnahmen, als diesen gesunden Sport dort gleich generell zu verbieten!

Willy Wettmer, Arbon

Zum Bericht „Inline-Skating am Treppelweg illegal“