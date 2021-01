Sie demonstrieren für ihre Einstellung, dass Covid 19 nicht gefährlich ist -

das ist ihr freier Wille;

Sie glauben, dass Maskentragen nicht notwendig ist -

das ist ihr freier Wille;

sie sind davon Überzeugt, dass das „Niederfahren der Gesellschaft“ (ich mag keine englischen Ausdrücke) nicht notwendig ist -

das ist ihr freier Wille;

sie finden eine Impfung gegen Covid 19 als Zwang für die Bevölkerung, die auch schädlich sein kann -

das ist ihr freier Wille;

Es ist daher nicht zu verstehen, dass diese Menschen in ihren Willensäußerungen eingeengt werden! -

Wenn man ihnen das völlig frei stellen würde – wäre

das Recht auf Meinungsäußerung und

das Recht auf Demonstationen verfassungsgemäß gewahrt.

Wenn diesen Gruppierungen dieses freie Recht gestattet wird, dann brauchen sie sich nicht hinter Masken und Vollverkleidung verstecken und können ihren freien Willen frei und offen zur Schau stellen. (Wenn sie das überhaupt wollen)

Die Polizei hätte meiner Meinung nach nur zu achten, dass mindestens fünf Meter Abstand zur restlichen Bevölkerung gewahrt bleibt, um ein eventuelles Ansteckungsrisiko zu vermeiden. (Danach könnte man vielleicht diese Straßenzüge noch desinfizieren).

Die Gruppe selbst kann eigentlich umarmend, küssend, schreiend und eng umschlungen durch die Straßen ziehen -

das ist ihr freier Wille;

Es wäre nur gut – und das würde ich mir wünschen – dass alle Teilnehmer an dieser Demonstration eine Erklärung unterfertigen, dass sie in einem doch auftretenden Infektionsfall-

keine Gesundheitseinrichtungen brauchen

keine Sauerstoffbehandlung benötigen, und

keine Intensivbetten eines Krankenhauses in Anspruch nehmen -

(kommt einer Art von Patientenverfügung gleich);

das wäre ja nur logisch, denn es geht ihrer Meinung nach ohnehin keine Gefahr von Corona aus, wenn alles geöffnet wird – ist ihr freier Wille.

Diese Unterschriften könnten ohne großen Aufwand durch die Verantwortlichen im Zuge der Organisation dieser Demo bereits im Voraus eingeholt werden.

Übrigens würde ich diese Erklärung auch den Mitgliedern des Nationalrates aus den Reihen der FPÖ unterfertigen lassen, denn die sehen die Situation ja ähnlich.

Ich verstehe nicht, dass man in allen öffentlichen Gebäuden, Behörden, öffentlichen Linien, Bahnhöfen udgl. Masken tragen muss , aber im „Hohen Haus“ kann anscheinend jeder machen was er will.

Das ist genau so gleichgültig wie wenn ein Abgeordneter einen Ordnungsruf erhält – ist doch jeden vollkommen Egal – es gab noch nie eine rechtliche Folge daraus; (ich würde mir als einer der drei NR-Präsidenten/in als verar....... vorkommen!)

Weiters wäre es sinnvoll, das auch alle jene, die das Anti-Impf-Volksbegehren unterzeichnen die oben erwähnte Erklärung gleich mit unterfertigen.

Wenn man betrachtet, dass aus Sicht der Polizei 10.000 – 11.000 Teilnehmer und aus Sicht der Demo-Organisatoren sogar 30.000 Teilnehmer bei der letzten Demo in Wien waren, wäre es doch eine tolle rechnerische Variante für die Impfwilligen. Ich würde mir sogar 100.000 Teilnehmer bei derartigen Demos wünschen, wenn alle die oben angeführte Verzichtserklärung unterfertigen.

Das wäre toll für jenen Teil der Bevölkerung, der die Coronakrankheit ernst nimmt; (es bleibt damit mehr Impfstoff für die Realisten über); das ist dann – deren freier Wille.

Herbert Kössner, Litschau