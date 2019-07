„Das Musikfest, das heuer zum vierzigsten Mal ausgetragen wurde, und der Warming Up Day sind Beweis dafür, wieviel die unzähligen Freiwilligen und Vereinsmitglieder zum positiven Image einer Stadt beitragen. Denkt man zurück, wurde der Veranstalter Folk-Club am Anfang belächelt, womöglich auch das ein oder andere Mal angefeindet. Aber die Ini tiatoren sind ihren Weg konsequent gegangen, und heute ist der Folk-Club eine nicht mehr wegzudenkende Kulturinstitution in Waidhofen. Musikgruppen aus aller Welt machen das Musikfest und den Warming Up Day zu multikulturellen Veranstaltungen. Viele Menschen pilgern an diesen Tagen in die Thayastadt, um die Harmonie, die von diesen Musikevents ausgeht, zu spüren und sich an einem tollen Veranstaltungsort einfach wohlzufühlen. Ich danke dem Obmann Herbert Höpfl, seinem gesamten Team und den vielen zusätzlichen Freiwilligen. Durch sie ist auch die Jubiläumsveranstaltung vom Warming Up Day bis über das Musikfest am Campingplatz zu einer tollen Veranstaltung geworden.“

Stadtamtsdirektor Rudolf Polt, Waidhofen