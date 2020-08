„Es ist in den letzten zwei bis drei Wochen viel über den Wochenmarkt gesprochen und diskutiert worden. Auslöser hierzu war ein Facebook-Posting von Vizebürgermeister Armin Bahr Ende Juni. Er meinte, eine Ausweitung der Marktzeiten auf Freitagnachmittag bzw. eine Erweiterung des Schmankerlmarktes am Samstag wäre eine Möglichkeit, diesen auch für Berufstätige erreichbar zu machen, um regionale Lebensmittel einkaufen zu können.

Diese nicht unbedingt neue Forderung (die Opposition im Gemeinderat fordert dies seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten) wurde von einigen Mandataren der WVP sofort als nicht durchführbar und unmöglich abgetan. Diese haben allerdings die Rechnung ohne Bürgermeister Werner Krammer gemacht. Plötzlich zaubert dieser, wie aus dem Nichts, eine „längst geplante“ Vereinbarung mit den Marktstandlern aus dem Hut und verkauft sich abermals als großer Bevölkerungsversteher, indem er sich mit fremden Federn schmückt.

Nachdem bis vor Kurzem immer wieder argumentiert wurde, es gäbe für die Berufstätigen eh den Schmankerlmarkt am Samstag, wird jetzt wählerwirksam ganz was anderes erzählt. Vielleicht hat er ja am 4. Juli beim Speakers Corner am Hohen Markt selbst gesehen, wie jämmerlich dieser Schmankerlmarkt ist. Trotz zeitgleichem Flohmarkt und dem Speakers Corner waren gegen 10.30 Uhr ganze DREI Standln aufgebaut. Das Angebot: ein Rest Leberkäs und Eier, ein Standl mit Most und Schnaps und ein Anbieter von Bienenprodukten. Hier eine Auswahl von Produkten für den täglichen Bedarf zu finden, scheint mir persönlich nicht möglich.

Prinzipiell fände ich es begrüßenswert, den Samstagsmarkt auch für die Standler attraktiver zu machen, denn eines hat unser Bürgermeister in seiner Schnellschussmanier übersehen: die Waidhofner Marktordnung. Diese besagt eindeutig, dass die Marktzeit wochentags ausschließlich von 6 bis 12.30 Uhr und Samstag von 6 bis 13 Uhr genehmigt ist.

Da eine Änderung der Marktordnung einen Gemeinderatsbeschluss bedingt, könnte sich dies natürlich etwas hinziehen. Oder pocht hier gar jemand darauf, dass hier Gras über die Sache wächst?

Hauptsache, die Bürgermeisterpartei hatte wieder ihre drei Tage Ruhm und konnte fremde Ideen als ihre eigenen verkaufen. Ganz im Sinne des Slogans: Miteinander mehr Möglichkeiten.“

Gerald Weber, Waidhofen