Als einer mit W-Kennzeichen und eigentlich „Seit der Geburt-Wahl-Waldviertler“ möchte ich zunächst sagen, dass jemand, der beim Osterspaziergang in Gmünd „mit Sicherheit 80% fremde Pkw-Kennzeichen“ wahrgenommen hat, vollkommen unglaubwürdig ist (wo wären denn die „GDs“ gewesen, etwa woanders unerlaubter Weise????). Und dass sich in der Blockheide mehr Menschen als sonst aufhalten, ist wohl absolut nachvollziehbar.

Die „Ws“ sind nicht nur seit Jahrzehnten Tradition, sondern längst wichtiger Bestandteil des Lebens in der Region. Sie in „guten Zeiten“ zu wünschen (zumindest zu akzeptieren), aber in „schlechten Zeiten“ heimschicken zu wollen, ist nicht nur bedenklich, sondern schlichtweg schmutzig! Und ich hoffe als überzeugter „zweitwohnsitzender“ Waldviertler, der schon lange etwa drei Viertel des Jahres in diesem wunderschönen Landesteil lebt, dass es nur wenige Menschen wie die „Anklage erhebende“ Marion Hofbauer hier gibt, denn sonst hätte ich den geliebten und sehr geschätzten Mittelpunkt meines Lebens wohl falsch gewählt.

Ernst Köpl, Wien, Wielings