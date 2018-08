Frequency: Wildcampen war 2018 ärger denn je.

Guten Tag,

Das Wildcampen war 2018 ärger denn je, Müll wird von Jahr zu Jahr mehr.

Traurig, wie das Green Camp-Areal ausgeschaut hat - Green bedeutet scheinbar viel Müll, während auf den "normalen" Campingplätzen sehr viel Müll liegt.

Der erste Großputz erfolgt zwar schnell, das große Übel sind dann die unzähligen Glasscherben, Dosenverschlüsse, usw. die liegen bleiben. Aus der Traisen, der Uferböschung usw. ist das unmöglich zu entfernen.

Ein schlechter Witz sind die Schlagzeilen danach - was man im nächsten Jahr verbessern wird.

Der Veranstalter macht einfach, im Nachhinein sagt er, das wird nächstes Jahr verbessert, dann macht er einfach, dann sagt er, nächstes Jahr wird verbessert......

(der Artikel oben ist vom Vorjahr, kann 1 : 1 heuer wieder gedruckt werden - wird wieder nix bringen)

Die Vergnügungssteuer braucht er auch nicht zahlen und er verkauft mehr Karten als Kapazität verfügbar.

Interessant ist auch, was der Stadt wirklich bleibt (außer Kosten) denn alles, was am Festival ausgegeben wird, läuft in andere Taschen (Tickets - Veranstalter / Equipment, Verpflegung - div. Konzerne, teilw. in St. Pölten, davon hat bestenfalls REWE, SPAR, usw. was) Bei den Aufbauarbeiten sah man nur ungarische Firmen /Kennzeichen.

Solange die Stadt alles mit sich machen lässt, wird es so weitergehen.

Gabi Retzl

Leserbrief zum Artikel " Frequency 2018 - Verbesserung nötig: Plan gegen Wild-Camper ".