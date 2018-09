Es liegt in der Natur der Dinge, dass jeder Entwurf, vor allem ein so moderner, Zustimmung und Ablehnung findet. Leider erlebt man es stets, dass Neuerungen oft mit Ablehnung begegnet wird – egal, was da geschieht. Schließlich war schon der Abriss des Gasthauses Koffler Grund genug für eine große Aufregung.

Nun versucht ein innovativer Geschäftsmann, Akzente zu setzen und etwas Neues zu gestalten. Aus diesem Grund finde ich die Kritik an diesem Projekt nicht gerecht. Die Fa. Stoiber nimmt hier sehr viel Geld in die Hand, um am Stadtplatz durch ein neues Lokal Akzente zu setzen. Es ist dies auch ein einzigartiger Vorgang, da ich mich nicht erinnern kann, dass ein Geschäftsmann in den letzten Jahren eine derartige Summe Geld in die Hand genommen hat, um den Stadtplatz zu beleben.

Oder provokant gesagt: Wer es besser machen hätte können, dem wäre es frei gestanden, das GH Koffler zu kaufen, um ein eigenes Projekt umzusetzen. Besonders würde es mich freuen, wenn sich Ästhetik und Funktionalität optimal vereinen könnten. So erwarte ich mir neben der modernen Fassade ebenso eine moderne Gestaltung des Innenraums und mich würde ein diesbezüglicher Entwurf auch sehr interessieren. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass sich am Stadtplatz etwas tut und freue mich über den mutigen Entwurf.

Thomas Jaretz, Laa

Leserbrief zum Artikel „Erster Entwurf: zu glatt und zu modern?“ in Woche 35/2018