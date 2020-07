„Jetzt geht die Post ab“ – hat leider nichts mit feiern zu tun, höchstens für den Herrn Generaldirektor, der wieder ein Stricherl machen kann: nur mehr 400 Filialen, die noch zu schließen sind! Aber dafür präsentiert der Herr Postgeneral gemeinsam mit Gemeindebundpräsident und Ministerin das sogenannte „Landpaket“. Dort, wo mindestens 1.000 Leute wohnen und nix mehr an Infrastruktur vorhanden ist, will man auf Vorschlag der Post (!) Lösungen anbieten (Anmerkung: Die NÖN berichtete ebenfalls). Freunde, das ist Zynismus pur!

Zunächst alles kaputt schlagen und dann klitzekleine Pflänzchen mit Fördermitteln großziehen, das war das Konzept der 90er Jahre! Was denken sich unsere 183 Nationalratsabgeordneten, unsere Vertreter im NÖ Landtag? Da ruiniert ein teils staatlicher Monopolist das ganze Land und alle schauen weg!

Der nächste Postpartner ist eh nur acht Kilometer weit weg ... ich hab nichts gegen Röschitz, im Gegenteil.

Einer meiner Lieblingswinzer lebt und arbeitet dort. Aber dass ich jetzt nach Röschitz, Maissau oder Sigmundsherberg zum „Postpartner“ fahren soll (öffentlich?) geht mir nicht in den Kopf. Ich trauere der Zeit nach, wo ich in Studentenzeiten viele schöne Wochen und Monate als Briefträger verbrachte, tolle Kollegen kennengelernt und mit manchen Kunden die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht habe. Ich möchte die Zeit nicht missen. Aber das, was hier in den letzten Jahren abgeht, wie „optimiert“ wird – alles wird besser, effizienter, Postzustellung nur mehr jeden zweiten Tag – das ist (frei nach Wiens früherem Bürgermeister Zilk) zum Kotzen.

Wie soll sich eine Stadt positionieren, der nach und nach wichtige Funktionen abhandenkommen? Künstlerateliers statt Fleischhauer und Schuhgeschäft? Geöffnet nach Voranmeldung?

Wir Eggenburger lassen uns sicher nicht unterkriegen, wir werden nachdenken, Ideen entwickeln und diese hoffentlich umsetzen. Deswegen und trotzdem, Herr Postgeneral Pölzl, von mir die „Rote Karte“, Platzverweis!

Andreas Zeugswetter, Eggenburg

Leserbrief zum Artikel: