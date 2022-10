Fuchs im Garten

Hallo, wir wohnen in einer Kleingartenanlage in Wien - Stadlau / Kaisermühlen.

Jedes Jahr haben wir so ab ca. Oktober täglich einen Fuchs / eine Füchsin im Garten, wir werden sogar am Abend durch die Veranda-Türe beim Fernsehen beobachtet.

Wir haben Chihuahuas, was die Situation nicht gerade erfreulich und beruhigend macht. Aber solange der Fuchs bzw. die Füchsin nicht bei uns im Frühjahr Junge kriegt (war im letzten Jahr in den Medien für Wien), passt es.

Ich denke, das ist in der beginnenden kalten Jahreszeit so.

LG

Gabriela Egle, Wien