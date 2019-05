„Weder für Oliver Strametz, der fast im Alleingang hier etwas zu verhindern versuchte, das wahrscheinlich an einer, fast möchte man sagen ‚dummen‘ Fragestellung gescheitert ist. Noch die Gemeinde, der das Ergebnis mehr als zu denken geben sollte. [...] Aber ein Blick in die Detailergebnisse lassen uns nicht mehr staunen, sie sollten jedem verantwortungsbewussten Gemeindepolitiker Anlass zum Nachdenken sein.

In Pitten haben 44,7% für und 53,5% dagegen, in Sautern haben 64,5% dafür und 35,5% dagegen und in Leiding/Inzenhof haben 23,4% dafür und 76,6% dagegen gestimmt. Und das ist interessant! Lassen wir einmal das Ergebnis von Leiding/Inzenhof beiseite, diese Ortsteile sind praktisch nicht von einer Werkserweiterung betroffen. Der Rest hat sich zu 49% dafür und 51% dagegen ausgesprochen. Ein knappes Ergebnis! Besonders verständlich, wenn wir uns die derzeitige und zukünftige Situation etwas ansehen. Eine Werks-bzw. Produktionserweiterung bringt eine lineare Vergrößerung des täglichen Verkehrs durch Sautern mit sich, und neuerdings geht dieser Verkehr auch vermehrt durch das Ortszentrum von Pitten. Verlagerung auf die Bahn wird nicht mehr gehen, dazu sind die Kapazitäten schon ziemlich ausgereizt. Eine Werks-bzw. Produktionserweiterung benötigt auch eine neue, größere Energieversorgung. Und nicht zuletzt werden neue Flächen benötigt, die letztendlich einer Hochwassersicherung (Stichwort Rückhaltebecken) fehlen.

Natürlich soll und muss ein Unternehmen die Möglichkeit haben, sich zu erweitern und langfristig die Arbeitsplätze abzusichern. Natürlich können und sollen wir nicht gegen ein Unternehmen, das seit 1853 in Pitten ansässig ist, mit der „Nachbar Belästigungs - Keule“ vorgehen.

Aber ich hätte mir schon vorgestellt, dass ein verantwortungsbewusstes Unternehmen zusammen mit verantwortungsbewussten Gemeindepolitikern vor einer Volksabstimmung die Strategie und dazu belastbare Planungen auf den Tisch legt [...]. Nur ein Gemeinderatsbeschluss, der Hamburger verpflichten soll, den Bau der bereits genehmigten Abfallverbrennung aufzugeben, ist da zu wenig.

Reinhard Göschl, Pitten.