Einige Eltern sind über den Entfall der Sommerschule am Standort Furth verärgert. Die Mittelschule wurde jedoch besonders schlimm vom Hochwasser getroffen. Die von außen sichtbaren Schäden sind zwar beseitigt, aber im Haus selbst stehen noch zahlreiche Sanierungsarbeiten an. Sämtliche Werkräume, der Heizraum mit der Heizungsanlage und die Garderobe wurden durch die Wasser- und Schlammmassen arg in Mitleidenschaft gezogen.

Die Räumlichkeiten im Keller sind mit Sicherheit noch weit in den Herbst hinein unbenützbar. Seit der Katastrophe Mitte Juli war ich gemeinsam mit dem gesamten Team der Mittelschule damit beschäftigt, mit Schulbeginn einen einigermaßen geregelten Unterrichtsbetrieb sicherstellen zu können. Das ist eine logistische Herausforderung, welche die Organisation des Schulbeginns zusätzlich belastet.

Darüber hinaus muss ich betonen, dass an meiner Mittelschule in Furth kaum Bildungsverluste zu beklagen waren, da der Online-Unterricht nicht zuletzt aufgrund der Errichtung eines Glasfaseranschlusses durch die Gemeinde optimal funktionierte.

Edith Gruber, Schulleiterinder MS Furth

Anmerkung: Die Kritik richtete sich nicht gegen die MS Furth. Bei gutem Willen (und rechtzeitiger Personal-Rekrutierung) hätte die Bildungsdirektion NÖ nach Meinung der Betroffenen aber Ersatzräumlichkeiten finden können.

Die Red.