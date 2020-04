Ich denke, dass dieser Ausnahmezustand in dem wir uns momentan befinden, gerechtfertigt ist. In sehr vielen anderen Ländern (wie Italien oder die USA), die nicht so schnell gehandelt haben wie unsere Regierung, sind noch weitaus mehr Erkrankungen und Todesfälle verzeichnet worden bzw. werden immer noch verzeichnet.

Ich finde unser Staat hat vollkommen richtig gehandelt. Da unsere Schulen, dank dieser Maßnahmen, geschlossen haben, müssen wir uns nun schon seit einigen Wochen mit Elearing und Homeoffice auseinandersetzten. Mir persönlich geht es dabei recht gut, aber anderen geht es leider nicht so.

Meiner Meinung nach sind die Aufgaben teilweise ein wenig zu viel. Da bevorzuge ich dann doch den normalen Schulalltag. Andere Veränderungen, die sowohl ich als auch der Rest unserer Bevölkerung wahrnehmen, sind zum Beispiel, dass Schutzmaterialien knapp sind oder dass soziale Kontakte für uns Schüler quasi nicht mehr existent sind (abgesehen von der eigenen Familie, die höchstwahrscheinlich schon jeden nervt).

Ich finde es jedoch auch mal schön am Wochenende keine Verabredungen oder Ähnliches zu haben. Netflix und Co zahlen sich in diesen Zeiten wohl richtig aus. Trotzdem fehlt mir auf Dauer meine beste Freundin. Ich finde es zwar verständlich, dass wir uns nicht treffen dürfen, doch hasse ich es sie nur per Videochat zu sehen.

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass so etwas nie wieder passiert. Auf irgendeine Weise finde ich aber es schon ziemlich cool, dass in fünfzig Jahren Kinder etwas über die Koronakrise lernen werden und unsere Generation in Geschichtsbüchern erwähnt werden wird.

Laura Treml (NMS Fels-Grafenwörth)