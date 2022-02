Gedanken zur Impfpflicht 1952

In meinem Heimatort in Niederösterreich war Scharlach ausgebrochen. Ich hatte auch „hier“ geschrien - und flugs war ich infiziert. Dies hieß damals für 6 Wochen Isolierung im Krankenhaus.

Diese schreckliche Zeit möchte ich gar nicht zum Besten geben. Sie ging vorüber und wieder genesen konnte ich am Schulunterricht teilnehmen, als eines Tages die Botschaft kam: „Montag allgemeiner Impf-Tag gegen Diphterie und Scharlach!“ Ein Schock für die ganze Mädchenklasse im Alter von

11 Jahren ! Unsere Eltern hatten kein Recht ein Veto einzulegen, sie wurden wie wir vor diese Tatsache gestellt.

Als wir am Montag in die Klasse kamen, war das Konvolut schon vorhanden - ein mürrischer Amtsarzt

samt einer frustrierten Assistentin – wohlbehütet in einer Nierenschale liegend die „Mehrwegspritze“ – standen bereit die Impfung vorzunehmen. Unserer Wahrnehmung nach – eine Spritze „dick wie eine Knackwurst“ (obwohl wir diese nicht einmal vom Hörensagen kannten) und eine Nadel von der Stärke wie eine 2er Stricknadel. Gummihandschuhe ? Pflästerchen ? Desinfektionsmittel ? – all dies suchte man vergebens. Wir hatten höllische Angst und zu unserer Errettung sahen wir eine grölende demonstrierende Menschenmenge vor dem Schulgebäude. Voll Hoffnung stürzten wir an die Fenster zur Straße. Aber – diese war menschenleer. Wie auch !

Dr. Wurmmittel und seine Gefolgschaft sind noch mit den „Mücken geflogen“, sprich: sie waren noch nicht geboren und deren großes Idol hatte sich 7 Jahre zuvor am 30. April durch Suizid aus dem Staub gemacht. Weit und breit keine Aufwiegler!

Das Volk befand sich an seinen kostbaren Arbeitsplätzen (damals 48 Stunden die Woche) und war mit dem „Aufbau“ der Wirtschaft beschäftigt.

Obendrein – wir waren in der russischen Besatzungszone !

Enttäuscht und alphabetisch geordnet mit entblößtem Oberarm stellten wir uns in Schlange an. Wir dreißig Mädchen wurden alle mit derselben Nadel geimpft. Da ich im Alphabet etwas weiter vorne lag, verzögerte sich jedoch nach dem Stich mein Abgang, weil die noch wartenden Mitschülerinnen in der Schlange genau wissen wollten, wie`s war. Plötzlich stürzte die frustrierte Assistentin mit den Worten: „Jetzt geh` schon einmal her da!“ auf mich, zerrte mich vor den Doktor und schon hatte ich die 2. Dosis dieses mir unbekannten Heilmittels binnen 5 Minuten intus. Mein verzweifelter Einwand: „I – bin ja schon ge ……,“ wurde im Keim erstickt. Das Resultat – hohes Fieber und aus den schmerzenden Armen quellendes Eiter - brachten mich zur Strecke. Ein Trost war damals unser Hausarzt, der in Ermangelung eines Autos seine Visiten Land auf Land ab mit dem Fahrrad abspulte.

Mit Mullverband aus seiner Aktentasche und den Worten; „Jöösas na!“, verarztete er mich.

Ein ungelöstes Rätsel bleibt für uns – welche diese damalige Impfpflicht unbeschadet überlebt haben – wo der „Eimer“ stand, welchem man das Serum entnommen hat und was man uns gespritzt hatte. Schlecht kann`s nicht gewesen sein, sonst hätten wir`s nicht überlebt. Heute würde man sagen:

„Rau aber hygienisch!“

Traudl Födinger, Traisen/Schörfling

Leserbrief zum Thema Impfpflicht bzw. zum Leitartikel "Die Zeit nach der Impf-Debatte"