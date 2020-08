Neben dem vorzüglichen FJ-Bahnausbau trete ich für den sanften Ausbau der Hauptachsen ein. Die Initiative "PRO FJ-Bahn" hat bereits einen "MASTERPLAN" erstellt (www.pro-fjb.com) und an Mandatare, Entscheidungsträger ausgesendet.

„Wir brauchen keine Schneise durch das Waldviertel. Damit würden wir eine gut funktionierende ’Marke Waldviertel’ gefährden“, sagte Alt-LH Pröll. „Wichtig ist ein sanfter und bedarfsorientierter Ausbau der beiden regionalen Hauptverkehrsachsen B37/B36 von Krems über Zwettl und Vitis bis Waidhofen an der Thaya und B4/B2 von Horn über Vitis bis Gmünd - so Pröll.

Ökonomisch-ideologische Proponenten, die eine Waldviertel-Autobahn haben wollen, sollen sich schon mal bei ihrem NÖ Umwelt-LR anstellen, der offenbar auch nicht die Bodenversiegelung von Biodiversität der Forst- und Landwirtschaft im Ausmaß von 2600 ha verhindern kann bzw. will.

Aussage von Alt-LH Pröll 2012: Eine Schnellstraße ist eine Gefahr für das Waldviertel. „Die Region lebt von Wellness, Gesundheitstourismus und der naturbelassenen Gegend. Diese starke Marke wollen wir sicher nicht zerstören. Gerade im Waldviertel ist ein sorgsamer Umgang wichtig“.

Wenn das Land NÖ und die „Region“ – nicht die Bevölkerung – schon ein in Zeiten des Klimawandels ökologisch fragwürdiges Großprojekt umsetzen will, dann soll Finanz-LR Schleritzko in Form eines PPP-Projekts die Finanzierung übernehmen - nicht der Bund (ASFINAG). Bei einem Public-Privat-Partnership-Projekt übernimmt das Baukonsortium nicht nur die Errichtung und Finanzierung, sondern auch die Erhaltung der Straße, für die das Land eine Benützungsgebühr zahlt. Die Autobahn-Benutzer (Verursacher) sollen dann nicht mit der allgemein-gültigen Maut-Vignette fahren, sondern mit einer Privatmaut ihren Beitrag zur Minderung der externen Kosten (Kostenwahrheit; Umweg-Kostenrelation für Umweltbelastung) leisten. Dann wird man erst sehen, wie „wirtschaftlich bedeutend“ die geplante Autobahn für das Waldviertel ist.

Gerald Hohenbichler, 3950 Gmünd/1220 Wien

Leserbrief Da fühle ich mich persönlich angesprochen!

Erfolg für Grüne Schrems will keine Autobahn

Leserbrief Waldviertel-Autobahn: Reaktion auf Leserbrief

Leserbrief Waldviertel-Autobahn: Reaktion auf Leserbrief