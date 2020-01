Es braucht keine neuen Betonleitwände, sondern weniger Bretter vor den Köpfen mancher Autofahrer. Fast täglich benütze ich als Stratzinger die besagte Strecke, aber mit den vorgeschriebenen höchstens 100 km/h ist man nirgends unterwegs, permanent wird man von PKW mit vornehmlich Waldviertler Kennzeichen mit geschätzten 130 km/h und mehr überholt. Diesem Irrsinn gehört raschest Einhalt geboten. Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h im besagten Abschnitt und zwei Radarboxen je Straßenseite – damit wären 95 % des Problems unmittelbar gelöst und noch dazu manches menschliche Leid abgewendet.

Mag. Wolfgang Spreitzer, Stratzing

Es hat keinen Sinn, die Geschwindigkeit zu reduzieren, wenn ein 22-Jähriger beim Spurwechsel keinen Außenspiegel kennt. Der wird wohl immer ohne Hirn fahren … Bin seit 1983 beim Roten Kreuz Krems, aber es ist immer dasselbe: Kommt der Herbst, ist die B 37 eine Katastrophe. Wichtig wäre es, jeweils zwei Spuren zu errichten und durch Wände zu sichern.

Beim Verkehrsunfall am 20. Oktober 2016 mit einem Toten (33) wurde auch die Schwäche der Rettungskette sichtbar. Die Zuschauer hatten die Einsatzkräfte noch nicht verständigt, und so setzte ich mit Verspätung den Rettungsapparat in Bewegung.

Von Krems bis Gföhl hatte ich schon genug Tote (von 21 bis 75 Jahren), aber da wurde kein so ein großer Wirbel gemacht. Langfristig denken, nicht nur von heute bis übermorgen (wie zuletzt), wäre gefragt. Wie man sieht, war das immer falsch. Ich warte schon auf den ersten Knaller zwischen Stratzing und Gneixendorf.

Kurt Fischhuber, Lengenfeld

Solange so rücksichtslos gefahren wird wie derzeit, ohne Beachtung von Verkehrszeichen (Nachrangtafeln bei der Einfahrt in die Hauptstraße, …) und viel zu schnell, wird es weiterhin zu schweren Unfällen kommen. Hier müsste viel mehr kontrolliert werden!

Hermann Öhlzelt, Untermeisling

Bei Verfolgung der Diskussionen um die Sicherheit auf der B 37 sollten einige Fakten zu denken geben: Seit dem Ausbau der Strecke zwischen der Donaubrücke und der Kreuzung mit der B 38 in Rastenfeld sind mehr als 30 (!) Menschen auf dem rund 40 km langen Abschnitt gestorben.

1. War die Planung derart schlecht, dass in zahlreichen Abschnitten ständig neue Ausbauten erfolgen mussten?

2. Wie viel Steuergeld hat dieser Abschnitt durch die „zizerlweise“ Verbauung bereits gekostet, nachdem jeder Abschnitt die Verlegung der Begleitwege und Wasserauffangbecken erforderlich machte? Ganz abgesehen von den jeweiligen Kosten für Baustelleneinrichtung und -räumung …

3. Bei jedem Abschnitt erfolgten Fotos von Spatenstich und Freigabe, und jedes Mal wurde die „Erhöhung der Verkehrssicherheit“ angepriesen. Wenige Monate nach der jüngsten Eröffnung bei Gneixendorf war der nächste tödliche Unfall, und wieder war die Frage nach der Sicherheit da!

4. Wie viele Teilabschnitte und Sicherheitsgipfel werden wohl noch folgen?

Friedrich Weber, Gföhl

Zu den Berichten über die schweren Unfälle auf der B 37 im Bereich Krems-Gneixendorf.