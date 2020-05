Am Besten „gemeinsam“ mit Investitionen in eine klimaverträgliche Zukunft. Gerade nach den Kosten der Coronamaßnahmen wird man genau drauf schauen müssen, wo Investitionen am dringendsten sind und auch am Nachhaltigsten wirken.

Die Zeit ist reif für einen Richtungswechsel

Projekte die einer verkehrspolitischen Geisterfahrt gleichkommen, wie etwa die internationale "EUROPA-Transitspange" durch das Waldviertel (die auch als Waldviertelautobahn verkauft wurde) dürften wohl vom Tisch sein. Diese sind aufgrund der Kosten und der fehlenden Nachhaltigkeit wohl kaum mehr argumentierbar. Der Ausbau der Franz-Josefs-Bahn umso mehr! Dieser kostet einen Bruchteil und würde genau den Zielen von nachhaltiger Mobilität, sinnvoller Investition im eigenen Land, strukturierte Regionalentwicklung und rasche Umstetzbarkeit entsprechen. Eine aktuelle parlamentarische Anfragen an Ministerin Gewessler zeigt, dass hier nun langsam etwas in Bewegung kommt. NÖN und KURIER berichten darüber:

Der rasche Ausbau der FJB wäre ein doppelt wirksames Gegenmittel zu den aktuellen Krisen

Um so wichtiger wäre es diese Medizin rasch und in der richtigen Dosierung anzuwenden. Aus der aktuellen Anfrage an die Ministerin geht hervor, dass angedacht wird den Bahnausbau zu forcieren. Das begrüßen wir sehr! Gleichzeitig merken wir weiterhin an, dass bisher immer noch kein konkretes Konzept für den Ausbau der FJB öffentlich präsentiert wurde. Die Studie aus 2016, auf die immer verwiesen wurde und deren Inhalte stellen keinen „Vollausbau“ der FJB dar, sonder vielmehr ein Stückwerk aus Einzelmaßnahmen – und diese sind keinesfall regional ausgewogen! Hier gilt es jetzt nachzuschärfen, beispielsweise mit dem Vorziehen der Ausbaumaßnahme am Allentsteiger Knie!

Klimaticket und Cityjet – Jetzt auf Schiene bringen!

Bevor in einigen Jahren die Ausbaumaßnahmen spürbar werden gilt es rasch die Rahmenbedingungen zu verbessern. Dazu gilt es rasch als ersten Schritt das Klimaticket auf Schiene zu bringen. Wenn wir Waldviertler schon langsam und länger fahren müssen, so wollen wir zumindest nicht auch noch mehr dafür bezahlen. Als zweiter Schritt wäre für die FJB eine Fahrzeitverkürzung (im Zuge des Fahrplanwechsels) möglich, wenn man die Strecke auf typenreine Cityjets umstellt. Die Schnellverbindung Budweis - Waldviertel – Wien wartet auch schon seit Jahren auf die Umsetztung……

Wir lassen uns weder von einer Krise noch von einem Virus aufhalten – wir bleiben drann!

Initiative Pro FJB