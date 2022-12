Geldgier gegen Umweltschutz

Damit nimmt man der Zukunft unserer Kinder nicht nur ihre Spielplätze in der Natur, sondern auch ihr umweltgemäßes Denken weg. Man fragt sich deshalb, ob das Geldstreben von Großunternehmen über den Umweltschutz von Bürgern und über unsere Kinder siegen wird. Denn in besagtem Waldstück ist Radfahren und Reiten zwar verboten, aber das großräumige Abschneiden alter Bäume erlaubt. Wo soll all dies hinführen und letztendlich für unsere Kinder sowie Umwelt noch enden?

Walter Fink, Tulbingerkogel

Leserbrief zu „Abholzung“ am Tulbingerkogel bzw. zum Artikel " "Stoppt den Baummord": Aufregung um Rodung am Tulbingerkogel ".

