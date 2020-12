Aber der Ausspruch von Vzbgm. Holzer "Schwamm drüber" ist so bezeichnend für die politische Kultur in Österreich. Man spielt dem Wähler und Bürger etwas vor. Politiker sind Schauspieler ohne das Reinhardt Seminar besucht zu haben.

Genau das ist es was die Politikverdrossenheit mancher Bürger ausmacht - ich habe das so oft gehört, wenn ich jemanden für die Teilnahme am öffentlichen Leben begeisten wollte - zuerst streitet man und dann haut man sich wieder auf ein Packel als wäre nichts geschehen. Alles nur wegen dem Machterhalt. Genau das stört aber viele Mitbürger. Das ist aber den Akteuren wurscht. Solange es hier keine Änderung in der politischen Kultur gibt, solange wird man niemanden für die Anteilnahme an der Politik begeistern können. So viel politische Bildung kann man in den Schulen gar nicht vermitteln, wenn die Realität anders ausschaut."Politisch Lied, ein garstig Lied...".

Grundsätzlich ist es aber richtig, dass die ÖVP sehr viel kritisiert hat, was sie nun selber macht. So ändern sich die Zeiten. Die Akteure bleiben immer gleich. Nur Herr Vzbmg. Dr. Falb ist ja auch irgendwo Klubdirektor und sollte daher an ihn ein höherer Maßstab angelegt werden.

-Franz Huber