Denn in den letzten Jahren war es allein diese, die aus dem Rohstoff Holz Gold geschürft hat, und das auf Kosten der Forstwirtschaft, deren Notlage mit der Borkenkäfersituation schamlos ausgenützt wurde. Die Preise, mit denen die Land- und Forstwirte abgespeist worden sind, standen in keinem Zusammenhang mit den Schnittholzpreisen, die sich nicht verringert haben. Hunderte Millionen Euro Wertschöpfung sind der Forstwirtschaft entzogen worden. Tausende Betriebe haben den Wert, den ihr Wald hatte, und der in Generationen geschaffen wurde, verloren. Die Schandpreise für das Holz deckten oft nicht einmal die Bringungskosten, von den Kosten der notwendigen Aufforstung ganz zu schweigen. Und jetzt fünfzig Jahre kein Ertrag, nur Kosten für Pflege auf den Schadflächen. Aber die Industrie lässt sich feiern für ihre großartigen Ergebnisse. Die Wertschöpfung am Rohstoff Holz mag gestiegen sein, die Aufteilung des Gewinnes entlang dieser Wertschöpfungskette ist allerdings aus dem Ruder gelaufen. Alle verdienen Rekordergebnisse, nur die Waldbauern bleiben auf der Strecke! Zynisch wurde auf Angebot und Nachfrage hingewiesen, um Schleuderpreise zu rechtfertigen. Doch plötzlich, weil kaum mehr Schadholz da ist, jammert die Industrie wegen des fehlenden Rohstoffes Holz. Vielleicht sollte auch jetzt Angebot und Nachfrage endlich wieder für einen kostendeckenden Holzpreis sorgen. Nicht nach mehr Import schreien. Für viele Waldbesitzer kommen die ersten Signale für eine Preissteigerung allerdings zu spät. Sie haben kein Holz mehr, das heben andere zu Gold gemacht – Vielleicht eine Frage für die nächste Studie der Industrie?

Josef Edlinger, Felling

Leserbrief zum Artikel "Holz ist das Gold im Waldviertel"