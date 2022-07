Geplanter Kontakt mit infektiösen Virusträgern?

Zu Beginn kurz eine Begriffserklärung (www.infektionsschutz.de), was Quarantäne und Isolierung bedeuten:

Die Quarantäne ist eine zeitlich begrenzte häusliche Absonderung von Personen, bei denen der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht oder die möglicherweise das Virus ausscheiden.

Die Isolierung ist eine behördlich angeordnete Maßnahme für Personen mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion. Die Isolierung kann zu Hause erfolgen oder bei schwerem Krankheitsverlauf im Krankenhaus.

SARS-CoV-2 als auch Influenza-Viren können durch Aerosole (Tröpfchen-Infektion) leicht übertragen werden. Ein Schutz mit einer korrekt getragenen FFP2-Maske und korrekter Händehygiene beträgt bei beiden Virusinfektionen über 95%. Da ich aus meiner beruflichen Erfahrung an einer Infektionsabteilung weiß, wie schwer es selbst dort beschäftigten Personen fällt, alle Infektionsschutzmaßnahmen korrekt durchzuführen und einzuhalten, kann von Menschen, die nicht im Gesundheitswesen tätig sind, ein 100%iges Ein- und Durchhalten von Schutzmaßnahmen nicht gefordert und auch nicht erwartet werden. Damit sinkt der über 95%ige Schutz vor einer Virusübertragung signifikant.

Da das beste COVID-19 Impfregime nur vor schweren Verläufen schützen kann, aber nicht vor einer Infektion und auch nur bedingt vor Long-COVID-19, möchte ich nur in meiner Ordination bzw. bei Hausbesuchen (nach „Vorwarnung“) aber nicht in anderen beruflichen Bereichen, in Geschäften, öffentlichen Institutionen wie Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen oder in Gasthäusern auf Menschen treffen, die wegen typischer Symptome eine Corona- oder Influenza-Infektion haben könnten, einen engen Kontakt mit einem Patienten / einer Patientin hatten und sich noch in der Inkubationszeit befinden, oder eine bestätigte COVID-19 Infektion haben und sich noch in der Virämie-Phase befinden (Ct-Wert im SARS-CoV-2 PCR-Test unter 30 bis 35, Werte können im zeitlichen Verlauf schwanken). „Verkehrsbeschränkungen“ sind vielfach bewusst oder unbewusst zu umgehen. Zusätzlich steigt das Risiko, dass sich zahlreiche Menschen mit COVID-19 typischen Beschwerden aus Furcht vor beruflichen oder sozialen Unannehmlichkeiten nicht testen lassen.

Eine rasche Diagnose von COVID-19 wäre überdies sehr wichtig, weil es sehr gut wirksame antivirale Medikamente gibt, die allerdings innerhalb der ersten 3 bis 5 Tage nach Symptombeginn einzunehmen sind, z. B. Paxlovid® und Lagevrio®.

Ein Abstand von zumindest 2 Metern im Freien ohne Masken-Empfehlung lässt sich auch nicht immer finden, wohlwissend dass es auch auf die „Kontaktzeit“ zwischen Virusträger und seinen Mitmenschen ankommt, damit eine Übertragung zustande kommt. Aber Nähe bzw. Abstand und Kontaktzeit spielen auch in Innenräumen trotz FFP2-Maske-Tragen beim Infektionsrisiko eine mitentscheidende Rolle.

Die Bundesregierung und die Landesregierungen sollten bei ihren Entscheidungen Pro und Kontra diesen Gesichtspunkten Beachtung schenken.

Dass ich im öffentlichen Bereich, wo andere Menschen unterwegs sind und deren aktuellen Infektionsstatus ich natürlich nicht kennen kann, eine FFP2-Maske trage, ist meine eigenverantwortliche und infektionsmedizinisch motivierte Entscheidung für mich, meine Familie und Freunde, meine Patientinnen und Patienten – für alle. Ich möchte durch das FFP2-Masken-Tragen als vorsorgender und fürsorglicher Mensch betrachtet werden.

Dr. Wolfgang Steflitsch,

Wahlarzt für Lungenheilkunde, Ollersbach