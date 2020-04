Dass eine Gerechtigkeitsdiskussion unvermeidbar ist, zeigt ein Interview von Vizekanzler Werner Kogler. Mit der Forderung nach einer Erbschafts- und Schenkungssteuer, welche auch bereits im letzten Nationalratswahlkampf von der SPÖ thematisiert wurde, ist er damit auf Kollisionskurs mit der ÖVP, welche derartige Abgaben stets abgelehnt hat.

Unbestritten ist, dass die Corona-Krise in kurzer Zeit zusätzlich mehr als 200.000 Arbeitslose brachte. Damit haben wir nicht nur eine Wirtschaftskrise, sondern auch die größte soziale Krise in der Zweiten Republik. Eine Debatte ohne Tabus scheint unausweichlich, denn die in der Ausnahmesituation benötigten Milliarden sind über kurz oder lang auch zu finanzieren.

Damit wird zwangsweise wieder einmal der Ruf nach einer gerechten Besteuerung von Online-Konzernen (die von der Krise profitieren) und ein Beitrag bei Erbschaften und Schenkungen laut. Fakt ist, dass bei den vielen in ihrer Existenz bedrohten Betrieben und auch bei den Arbeitnehmern (die bereits vor der Krise 80 % des Steueraufkommens leisteten), kaum etwas zu holen sein wird. Ich möchte Vizekanzler Kogler zu seinem Mut gratulieren, sich über die gerechte Aufteilung der Kosten für den Wiederaufbau nach der Krise Gedanken zu machen. Seine Forderung ist nachvollziehbar und ohne Alternative, auch wenn es dem Regierungspartner nicht gelegen kommt!

Mag. Hans Rankl, St. Pölten