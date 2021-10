Geschäfte mit Immobilien

Auf die offizielle Anfrage der ÖVP-Fraktion „Ist geplant, Vermögen zu verkaufen?“, antwortete der Bürgermeister am 28. April per Mail an alle 28 Gemeinderäte mit „Aus heutiger Sicht Nein.“ Kaum zwei Wochen später wurde ein Landwirt von einem Außenstehenden informiert, dass die Stadtgemeinde sämtliche Wald- und Auwald-Grundstücke verkauft.

In einem Telefongespräch mit Bürgermeister Pfeffer bestätigte dieser, dass dies stimmt und allerdings bereits auch ein Käufer bereits feststünde, der alles „in Bausch und Bogen“ kaufe. Weil er und auch andere aktive Landwirte ebenfalls großes Kaufinteresse anmeldeten, bekam er ein Schreiben der Gemeinde, in dem folgende Bedingungen mitgeteilt wurden: „Dass die Stadtgemeinde Traismauer beabsichtigt, ihre zum Kauf angebotenen Wald- und Augrundstücke nur im vollen Umfang zu veräußern und keine Einzelverkäufe gewünscht sind.“ Für ein verbindliches Angebot der gesamten Fläche im Ausmaß von 336.742 Quadratmetern wurde eine Frist von vier Arbeitstagen festgeschrieben. Trotz dieses sehr knappen Zeitlimits schafften es über ein Dutzend aktive Landwirte, gemeinsam fristgerecht ein den Vorgaben gerechtes, verbindliches Angebot abzugeben.

Daraufhin war „Funkstille“. Bis September.

Da sollte der Verkauf per Umlaufbeschluss (unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die Gemeinderäte können ohne Debatte und Anfragen nur mit ja oder nein abstimmen), wie offensichtlich schon lange geplant, durchgezogen werden.

Erst durch den Widerstand der ÖVP-Fraktion (die NÖN berichtete in Ausgabe 39) strich Bürgermeister Pfeffer den Punkt von der Gemeinderatssitzung. Auch seine in diesem Bericht gemachte Feststellung, dass auch „Angebote von Privaten durchaus berücksichtigt werden“, so soll auch an einen heimischen Landwirt (einem der am Angebot Beteiligten) ein Waldgrundstück (im Promillebereich zur zum Verkauf stehenden Gesamtfläche) veräußert werden, kann nur als plumper Versuch gewertet werden, Unmut und Zwietracht unter die anbietenden aktiven Landwirte zu säen!

Offensichtlich war die Streichung dieses Verkaufs von der Tagesordnung mit der Verwaltung schlecht koordiniert. Stand doch an der Amtstafel im ausgehängten Gemeinderatsprotokoll unter Punkt 8 zu lesen: „Beratung und Beschluss betreffend Grundangelegenheiten“. Tohuwabohu pur.

Wenn es einen triftigen Grund oder eine Verpflichtung gibt, dass nur dieser Kaufwerber den Zuschlag erhalten soll, dann ist Bürgermeister Pfeffer dringend aufgefordert, nicht nur von Transparenz zu reden, sondern alle Fakten, die dafür sprechen, offenzulegen und klar und deutlich zu kommunizieren. Widrigenfalls droht die Gefahr, in eine Diskussion abzugleiten, die derzeit die „hohe Politik“ beschäftigt.

NÖN-Leser Altstadtrat Anton Bauer (ÖVP) über die heutige Gemeinderatssitzung.

Die in der NÖN abgedruckten Leserbriefe spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.