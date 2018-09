Reisende und Schüler, Gastronomen und Dienstleister. Fahrer mit PS-starken Autos machen mit quietschenden Reifen auf sich aufmerksam, wieder andere kaufen günstige Lebensmittel im SOMA-Markt – ein dynamischer Querschnitt der Kremser Bevölkerung.

Auch die „Sandler“ nützen den Platz als täglichen Treffpunkt. Dabei handelt es sich meist um sozial Benachteiligte in nicht leichten Lebenssituationen, die das auch manchmal ungeniert zur Schau stellen. Sie finden sich, sie unterstützen einander und sie streiten auch manchmal lautstark.

Natürlich haben diese Mitbürger unserer Meinung – im Sinne der Gleichbehandlung – wie jeder andere das Recht, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten. Aber sie haben auch die Pflicht, wie jeder andere, den Nächsten nicht in seiner Freiheit einzuschränken. Grenzüberschreitungen erzeugen Aggressionen – laut den abgedruckten Leserbriefen sollen sie ja wohin auch immer verbannt oder sonst was werden! Wäre es nicht besser, etwaige Grenzgänger auf die Konsequenzen ihres Handelns aufmerksam zu machen und diese dann im Fall des Falles auch zu ziehen – und das mit dem gleichen Respekt, den sich auch jeder von uns erwarten würde?

Als Sozialarbeiter wissen wir um das Kremser Angebot im sozialen Bereich. Im Gegensatz zu den größeren Bahnhöfen in St. Pölten oder Wr. Neustadt (wo es 1.000 Wegweisungen innerhalb eines Jahres gab!), kann sich hier jeder zu jeder Tages- und Nachtzeit sicher bewegen. Es gibt kein offensichtliches Dealen oder Anpöbeln am Platz – auch ein Verdienst der Kremser Institutionen.

Dieser Gruppe den Platz einzuschränken, wie es gerade geschieht, macht schlechte Stimmung und erzeugt Frust. Die Auseinandersetzung über gemeinsame Regeln und gegenseitige Erwartungen sollte durch Streetworker, möglicherweise auch durch die Polizei, geschehen. Entscheidend ist auch aus unserer Sicht, dieser Gruppe nicht die soziale Teilhabe zu verwehren und sie als gleichberechtigte Kremser Bürger, so auch z. B. am „Runden Tisch“ des Bürgermeisters, anzuerkennen. Nur so kann der soziale Friede gewahrt und das hohe Gut Sicherheit im öffentlichen Raum weiterhin gelebt werden.

Sabine Fila, Kurt Lenitz, Krems

Zu den laufenden Berichten über die „Sandler“-Problematik am Kremser Bahnhofplatz inklusive dem aktuellen Artikel „Bahnhofsplatz-Debatte um Sandler: „Oase“ als Lösung?“