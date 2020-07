Ich muss mich betreffend „Ehrenamtlichkeit“ ärgern. Ich traf eine Frau, die ehrenamtlich im Caritasheim Retz tätig ist. Auch andere Frauen kenne ich, die ehrenamtlich im Pflegeheim Hollabrunn tätig sind. Eine erzählte mir, dass sie mit diesem Geld – 10 Euro pro Stunde plus Kilometergeld – zweimal im Jahr ihren Urlaub finanziert. Eine andere Frau erzählte mir, dass sie sich vier Personen genommen hat, da zahlt es sich wenigstens finanziell aus. Also jetzt frage ich mich, ist das wirklich „ehrenamtlich“?

Ich selbst bin Pensionistin und fahre schon das dritte Jahr mit einem Wiener Ehepaar, das selbst nicht mehr mit dem Auto fahren will, zum Einkauf, zu Arzt-, Frisör- oder Bankbesuchen. Donnerstag ist unser Einkaufstag, etwa zwei bis drei Stunden. Manchmal auch mehr. Mein Mann ist einverstanden, dass ich diese Tätigkeit mitmache. Sechs Monate im Jahr! Mir macht das Spaß und ich blühe jedes Mal so richtig auf, wenn ich die Freude in den Augen dieser Menschen sehe. Und jetzt: Ich mache das gern, ohne Geld, ohne Benzinkosten, ohne jegliche Geschenke. Dies ist eine Rechtsanwaltsfamilie, die schon alles an die Söhne vererbt hat. Also es ist nichts zu erben.

Zuerst wollte mir das Ehepaar Geldgeschenke machen, ich verneinte. Dann Benzingutscheine, ich verneinte. Süßigkeiten, ich verneinte. Ich sagte ihnen, dass ich einfach glücklich bin, wenn ich Freude machen kann. Ich würde mich schämen, etwas zu nehmen.

Ich besuche einmal im Monat im Pflegeheim Hollabrunn eine Frau zum Plaudern. Sie ist aus Schöngrabern und seit Mai 2019 im Heim. Zwei Stunden nehme ich mir dafür Zeit. Diese Frau ist sehr traurig, denn aus Schöngrabern wird sie nur von ihrem Sohn, Schwiegertochter, Enkeltochter und mir besucht.

Früher kamen die Leute bei ihr beim Bankerl vorbei, um zu quatschen, und versprachen: „Wir werden dich im Heim besuchen.“ Keiner kam bis heute, keiner rief an. Jetzt frage ich: Ist das Menschlichkeit? Keine Zeit für andere? Aus den Augen, aus dem Sinn?

Grete Wagner, Schöngrabern