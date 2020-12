Meine Töchter werden in den Wohnhäusern der Caritas, beziehungsweise von GfGF in Zwettl betreut. Sie verbringen jedes zweite Wochenende bei uns zu Hause. Während des ersten Lockdowns konnten wir sie drei Monate lang nicht abholen. Es gelang uns trotzdem, diese Zeit, mit großartiger Unterstützung des jeweiligen Pflegepersonals, mittels Skype sehr gut zu schaffen, obwohl beide Töchter nicht sprechen. Damals wurde bereits von den Politikern versprochen, Behinderteneinrichtungen besonders zu schützen.

Ab Juni nahmen die Wochenenden zu Hause, unter Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen, wieder den gewohnten Lauf. Als im November die Maßnahmen verschärft wurden, holten wir die Töchter abwechselnd, um eine mögliche Verbreitung der Infektion in den beiden Betreuungseinrichtungen zu verhindern. Dann wurden die Massentests vom Bundeskanzler angekündigt. Am darauf folgenden Wochenende durften wir eine Tochter nur Abholen, wenn wir sie mit einem negativen Test ins Wohnhaus zurückbringen.

Da es in der Einrichtung noch immer keinen Test gab, uns aber wichtig war die Tochter abzuholen, bezahlten wir die 40 Euro für den Test bei einem Arzt. Das nächste Wochenende haben wir die zweite Tochter abgeholt - auch hier war noch kein Test vorhanden. Letztes Wochenende gingen wir mit der Tochter zum Massentest, um bei der Rückkehr ein negatives Testergebnis zu haben. Mittlerweile gibt es auch in beiden Wohnhäusern Tests (am Ende des zweiten harten Lockdowns), wobei ich von einer Einrichtung weiß, dass sie die Tests nicht gratis bekommen haben, sondern kaufen mussten.

Für mich ist es unerklärlich und schlichtweg traurig, eine überhastete Gratismassentestung anzukündigen obwohl der seit Monaten versprochene bessere Schutz der Behinderteneinrichtungen nicht gemacht wurde. Es wäre Zeit genug gewesen diese Einrichtungen mit Gratistests zu versorgen. Diese Einrichtungen leisten hervorragende Arbeit. Das Personal arbeitet mit riesigem Engagement und hat es auch bis jetzt hervorragend geschafft, die betreuten Personen vor einer Infektion zu schützen. Das diese Einrichtungen nicht in Geld schwimmen dürfte jeden vernünftig denkenden Menschen klar sein.

Umso mehr müsste für jeden Politiker, ein verantwortungsvoller Umgang mit diesen Einrichtungen und ein zur Verfügung stellen der Gratistests am Herzen liegen. Ich möchte hier keine Diskussion über Zuständigkeiten, sondern wünsche mir einfach kostenlose Tests für diese Einrichtungen. Zum Abschluss möchte ich mich für die liebevolle Betreuung und die sehr gute Zusammenarbeit bei Caritas und Gesellschaft für ganzheitliche Förderung in Zwettl recht herzlich bedanken.

Franz Bauer, Aschen