Habe ich die Künstlerin schon vor einigen Jahren, ob am Donauinselfest mit Band oder solistisch erleben dürfen, wird an diesem Beispiel bewusst, wie Medien, allen voran der ORF, der mit seinem Auftrag österreichischen Künstlern eine Plattform zu bieten, auf allen Ebenen versagt. Sollte Österreich doch stolz sein, so wahrliche Talente zu haben, weiss ich aus Gesprächen solcher großartiger Talente, wie ignoriert und boykottiert sie bis dato noch immer werden. Einzig die NÖN dürfte wohl bewusst sein, wie man mit so großartigen Künstlern umgeht und besitzt nach wie vor den Anstand, tolle Leistungen zu würdigen. Bitte weiter so, sowohl die NÖN, als auch die besonders vielseitige Komponistin, Pianistin und Sängerin.

Martin Hollweg

Leserbrief zum Artikel „Ulli Wigger: 1.100 Euro für guten Zweck erspielt“