Greifvögel sieht man im Raum Korneuburg eher selten

Dass die Zahl der Singvögel wegen der steigenden Zahl der "Raubvögel" abnimmt, stimmt eher nicht.

Unsere Beobachtung: es werden jedes Jahr unglaublich viele Bäume gefällt. So wie heuer in der Au zwischen Korneuburg und Spillern. Oder im Burgwald Leobendorf. Wo bitteschön sollen Singvögel ihre Nester bauen? Dichte Wälder in unserer Gegend gibt es kaum noch. Und ganz nebenbei liest man immer wieder, daß ein Greifvogel angeschossen oder vergiftet gefunden wurde. Auch wurde sehr viel Naturfläche verbaut und zubetoniert.

Das sind die wahrscheinlichsten Gründe für das Sinken der Zahlen von Singvögeln und nicht die "bösen" Raubvögel.

Ingrid Leber zum Artikel Bezirksjägermeister beobachtet „gigantische Veränderung der Natur“