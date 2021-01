Ich wurde im LK Neunkirchen (insgesamt 80 Tage KH-Aufenthalt) wegen einer Bandscheiben-OP und dann sechs weiteren Operationen an der Wirbelsäule operiert und behandelt. 9 Tage Intensivabteilung und die Bettenstation 2, Zimmer 8 (Orthopädische Station), waren meine Stationen in dieser so schweren Zeit. Fast immer war ich in Liegeposition, durfte mich nicht bewegen und auch nicht aufstehen. Mit diesem Schreiben möchte ich mich nun auf das Herzlichste bedanken bei:

Prim. Dr. Ungersböck, OA Dr. Lamp, Ass. Dr. Stark, Pflegedirektorin Aichinger MSc, MAS, Ärzte und Pflegepersonal der ICU/IMCU, Zentral-OP und Anästhesie, IAB und dem gesamten Pflegepersonal der Bettenstation 2. Danke für die aufopfernde Pflege, das Können und die Leistungen, Fürsorge und das familiäre Umfeld in diesem Hause.

Josef Riegler, Neunkirchen