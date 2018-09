Vom Frequency haben wir nur gedämpfte Musik gehört, sind aber ja auch nicht zu nahe. Gott sei Dank. Ich verstehe den Unmut und Angstgefühle der Bewohner wegen des Lärms und der Verschmutzung im Umfeld der Veranstaltung.

Ich fahre oft mit dem Rad am Traisenstrand Richtung Ochsenburg. So auch am Tag der Ankunft der Gäste und auch während der Veranstaltung zu verschiedenen Tageszeiten, jedoch nicht am Abend. Ich habe eigentlich nur nette junge Leute getroffen, die freundlich gegrüßt haben und nie ehrenrührige Scherze versucht haben.

Natürlich war danach das Chaos der zurückgelassenen Gegenstände entsetzlich und es schien unglaublich, das alles noch einmal wegzubekommen.

Hier muss ich allerdings dem Aufräumkommando gratulieren, das hier fast perfekt gearbeitet hat, sodass außer den ohnehin sonnenverbrannten Wiesen nichts mehr an das Fest erinnert. Ich glaube auch, dass der Schaden zum Beispiel am Ratzersdorfer See viel größer ausfallen würde. Verbesserungen wird es sicher geben, aber alles in allem war die Veranstaltung für St. Pölten sicher ein riesiger Werbeerfolg und das sollte man auch nicht vergessen.

Friedl Nesslinger, St. Pölten

Leserbrief zum Artikel "Festival-Gäste hinterließen 270 Tonnen"