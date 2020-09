Zum Glück haben die Stadtplaner*innen der Vergangenheit genug Weitblick in Sachen Lebensqualität durch geglückte Verbindung von Wohn-, Wirtschafts- und Grünraum bewiesen. So hat Wiener Neustadt dank der historisch gewachsenen Grünflächen und alter großer schattenspendender Bäume in der Tat noch bezaubernd schöne grüne Ecken.

Doch durch diverse Maßnahmen werden seit Jahren systematisch Grünflächen zerstört, Naturräume zubetoniert, Lebensqualität vernichtet - und der Trend geht ungebremst weiter: Durch den (Aus-)bau von Shopping Centern, Fachmarktzentren, Gewerbegebieten, usw. werden Grünoasen drastisch reduziert, das Verkehrsaufkommen samt Lärm und Abgasen erhöht.

Zusätzlich entstehen an allen Ecken und Enden der Stadt neue Wohnsiedlungen auf der grünen Wiese, ohne jegliches stadtplanerische Grünraumkonzept. Bestehende Naherholungsgebiete werden reduziert, neue sind bis auf vereinzelte Spielplätze kaum vorgesehen. Platz für straßensäumende und schattenspendende Bäume sucht man in vielen der neuen Wohnstraßen vergeblich.

Das Szenario der im Jahr 2018 vom Umweltbundesamt herausgegebenen Studie von Wiener Neustadt, wonach das gesamte potenziell bebaubare Land im Stadtgebiet von Wiener Neustadt schon vor 2050 verbaut sein, und man freie Wiesen und Äcker vergeblich suchen wird, nimmt sich damit bereits jetzt sehr realistisch aus.

Nun will man noch dazu unzählige Hektar an Grünland und Naturräumen einer Ostumfahrung opfern, die Studien zufolge keinen nennenswerten Vorteil bringt, sondern im Gegenteil, für Natur und Mensch höchst problematisch ist: Zerstörung von wertvollen Ackerflächen und Lebensraum, Luftverschmutzung, Lärm und Abgase.

Um (wieder) eine lebenswerte Stadt zu werden und im Sinne einer enkeltauglichen Zukunft sollte Wiener Neustadt lieber in die Rückgewinnung von Grünflächen, die Aufforstung von brachliegenden Grundstücken, die Bepflanzung von schattenspendenden Bäumen, die Gestaltung von Begegnungs- und Naherholungszonen und die Aktivierung der Innenstadt investieren. Die Aussicht auf Rekord als erste völlig zubetonierte Stadt Österreichs ist jedenfalls nicht erstrebenswert.

Sybille Pitschl, Wiener Neustadt