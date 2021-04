Bedenklich, wenn nicht erschütternd, ist diese Grundhaltung, die heute grassiert: Alles Alte muss so bleiben, wie es ist. Die Welt verändert sich. Und mit ihr alles, was auf ihr gebaut ist. Die Idee, dass man etwas erhalten muss, weil es zwar seinen Zweck nicht mehr erfüllt, aber als schön empfunden wird, ist in der Weltgeschichte sehr neu. Wenn es dann noch Anrainer sind, die dieses scheinbar edle Motiv vor sich her tragen (ohne dabei die Keller in der Kellergasse zu erwerben und dort wieder genau das zu tun, wofür die einst vorgesehen waren), keimt der Verdacht auf, dass sich da wer seine schöne Umgebung nicht verhunzen lassen möchte.

Reinhold Sulz, 1210 Wien

