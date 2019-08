Anlässlich des Verkaufes durch die EVN in den 90er-Jahren befand sich das Areal im Altlastenkataster ohne Kenntnis der Entsorgungskosten für die Kontaminierung aus dem Betrieb des ehemaligen Gaswerkes. Erst bei der öffentlichen Feilbietung durch die Landes-Immobiliengesellschaft wurde diese 2015 erstmalig mit etwa 550.000 benannt. In weiterer Folge hatten die Eigentümer angesichts der Widmung Bauland-Kerngebiet eine Mischnutzung unter Einbindung eines Supermarktes mit entsprechendem Verkehrsaufkommen angedacht.

Aus leidvollen Erfahrungen der GEDESAG, die am Langenloiserberg, in Landersdorf, im Kremstal sowie in der Klomserstraße und in Gneixendorf von gewerblichen Bauträgern überboten wurde, ist 2017 auf Basis eines Verkehrswertgutachtens über 5.056.000 Euro eine Vorvereinbarung mit den beiden Eigentümern getroffen worden, die eine zweistufige Übernahme (2018 und 2019) um 4,5 Millionen ermöglichte. Das Areal ist aus dem Verdachtsflächenkataster gelöscht.

Der Grundkauf wurde bereits im Juli 2018 anonym beim Rechnungshof angezeigt, der nach Erhebungen des Sachverhaltes durch das Landeskriminalamt das Verfahren einstellte. Welche anderen Erkenntnisse als die des Rechnungshofes das von Mahrer eingemahnte, rechtlich nicht zuständige Kontrollamt gewinnen sollte, bleibt mir verschlossen.

Ebenso entbehrt bei allem Verständnis für Anrainer die aktuelle Bürgerinitiative gegen das zukunftsweisende Projekt jeder sachlichen Grundlage, da weder eine Widmungsänderung noch eine Bauklassenerhöhung erfolgen soll. Lediglich hofseitig wird eine abgetreppte Anpassung an die Anrainerobjekte angestrebt. Die Schaffung einer großzügigen Tiefgarage sowie Begrünungen und Baumpflanzungen statt der vorhandenen Bodenversiegelung sollen das Kleinklima merkbar verbessern. Grundsätzlich empfehlen Fachleute die Nachverdichtung von Innenstadtflächen, um neues Bauland zu schonen und den Anforderungen des Klimawandels gerecht zu werden.

Ing. Alfred Graf, Krems, ehem. Vorstandsvorsitzender der GEDESAG

Zum Bericht „Vergolder-Spiele um Grundstück“ (NÖN 31/2019, S 8/9)