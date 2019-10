"Doktorin Christa Auer hat als reine Psychiaterin Doktor Jünger in Melk ersetzt. Die Neurologie in Melk habe ich vor drei Jahren als Kassenfachärztin übernommen. In Scheibbs ist die Situation mit der doppelten Funktion von Ruth Hartig unverändert.

Nun ist es historisch gewachsen, dass die Kassenfachärzte immer in der Bezirkshauptstadt zentral und auch mit dem Krankenhaus vor Ort eng verbunden ihren Standort haben. Nach diesem Angebot der Stadt Wieselburg hat natürlich keine Immobilie mehr in Scheibbs gepasst.

Die ehemalige Bürgermeisterin Christine Dünwald war persönlich schockiert, dass man nun auch Kassenarztstellen „kaufen“ und Standortverlegungen einfach so durch die Kammer und Gebietskrankenkasse bringen kann, ohne auf die geografische optimale Versorgung der Patienten zu achten. Der Großteil des Bezirks Scheibbs hat keinen Facharzt für Neurologie in der Nähe und muss 20 Kilometer und mehr auf sich nehmen.

Dieses Modell wird Schule machen. Scheibbs, Göstling, Lunz und Gaming werden in Zukunft keine Versorgung durch die Kassenvertragsärzte in ihrer Bezirkshauptstadt zentral mehr vorliegen haben. Die Sinnhaftigkeit, zwei neue Kassenplanstellen innerhalb von gut 20 Kilometer vom gleichen Fach zu belegen, möchte ich hier nicht weiter erörtern.

Ich bin nicht neidisch über diese Premiere, sondern traurig als Einwohnerin des Scheibbser Bezirks, dass hier die Bezirkshauptstadt Scheibbs samt aller Bewohner des gesamten südlichen Teils des Bezirks keine Fachärzte in Zukunft mehr zentral in ihrer Nähe haben wird, weil Scheibbs einfach nicht diese finanziellen Mittel wie Wieselburg hat.

Vielleicht werden die neue Regierung und die baldige österreichische Gesundheitskasse Regelungen bringen, um solchen Auswüchsen Einhalt zu gebieten und wieder die standortgerechte, zentrale Versorgung der Einwohner in den Mittelpunkt zu stellen."

Leserbrief zum Artikel „Premiere für neues Ärzte-Förderpaket“ in der Erlauftaler NÖN, Woche 41/2019.

Doktor Doris Hauer, Wolfpassing, Fachärztin für Neurologie in Melk