Güterverkehr: Bald Lärmplage in Tulln

Es geht um andere Sachverhalte. Die ÖBB möchte den Güterverkehr massiv ausbauen. Schon heute dürfen technisch veraltete und damit laute Güterzüge auf der Westbahnstrecke den Wienerwaldtunnel nicht benützen und müssen die Ausweichstrecke über Tulln nehmen.

Aber auch die Franz-Josefs-Bahn soll stark im Güterverkehr von Tschechien an die Westbahnstrecke angebunden werden. Und das Nadelöhr ist das eingleisige Stück von Tulln zum Tullnerfelder Bahnhof. Während andere Bürgermeister erfolgreich den Güterverkehr aus den Stadtzentren in Form von Umfahrungen hinausbringen, zieht Eisenschenk den Verkehr wahnwitzigerweise in die Stadt hinein.

Was Bürgermeister Eisenschenk scheinbar freut, wird tausende, dann lärmgeplagte, Tullner in Zukunft wohl weniger freuen.

Franz Bazanella, Tulln

NÖN Leser über den geplanten zweispurigen Ausbau der Bahnverbindung Tulln-Tullnerfeld.

