Das ist nach meiner Berechnung der fünfte Anlauf. Ganz am Anfang in den 80er Jahren wurde gemeinsam mit der Steinakirchner Wirtschaft ein Versuch gestartet die erste Weihnachtsbeleuchtung zu installieren. Es wurden beleuchtete Girlanden über die Straßen montiert, die Ieider immer wieder dem Wind trotzten. Somit wurde nach einer neuen Lösung gesucht.

Mit Versuch Nummer zwei, den Adventkränzen mit den roten Maschen, ist es gelungen, eine edle schlichte Lösung zu finden, die im Bezirk einzigartig war. Es wurden Patenschaften von Hausbesitzern übernommen, die sich die ganze Adventzeit über um ihren ,,Adventkranz" kümmerten, wenn so manche Glühbirne kaputt ging.

Beim Versuch Nummer drei setzte man dann auf "American Style". So wurden Plastikskulpturen seitlich bei den Laternen angebracht, die Gott sei Dank nicht lange Stand hielten. Bei Versuch Nummer 4 wurde im Ort die Straßenbeleuchtung erneuert und an den schönen neuen Laternen wurden wieder die Adventkränze mit den roten Maschen montiert, die im Bezirk einzigartig waren.

Doch Versuch Nummer fünf ist wieder eine Lösung nach dem Motto "lch will und kann nicht". So stehen vereinzelt beleuchtete Christbäume herum, wie in vielen anderen Orten auch! Ich persönlich glaube noch ans Christkind, das uns hoffentlich wieder die gute alte Weihnachtsbeleuchtung mit den Adventkränzen und ihren roten Maschen zurückbringt, die im Bezirk einzigartig war.

Ewald Augsten

Steinakirchen