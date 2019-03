Als ehemaliger Lehrer und Direktor an Pflichtschulen in unserer Stadt hat es mich zutiefst betroffen gemacht, dass nun der Um- und Zubau der Volksschule aus finanziellen Gründen zurückgestellt werden soll. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie weit Erschwerungen durch Raumnot in pädagogischen und organisatorischen Belangen in den laufenden Unterricht eingreifen … und ganz natürlich in erster Linie zum Nachteil unserer Kinder! Das haben sie nicht verdient!

Vielleicht überlegen die dafür Verantwortlichen – auch außerhalb des Wahlkampfs –, die Entscheidung zur Zurückstellung dieses Bauvorhabens zu überdenken. Die Kinder hätten mehr Chancen auf eine bestmögliche, nicht eingeengte, adäquate Ausbildung für ihre Zukunft. Und die Eltern und Bürger würden den Aufbruch in eine neue und konstruktive Zeit in Stockerau begrüßen.

Ich wünsche mir viel Verantwortungsbewusstsein und Mut für unsere Kinder.

Gerhard Nikel, ehemaliger Direktor der Volksschule West, Stockerau