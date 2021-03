Der Gemeinderat Mistelbach hat beschlossen, bei drei Straßen- bzw. Platzbezeichnungen (Ottokar Kernstockgasse, Conrad von Hötzendorf-Platz, beide Mistelbach, und Anton Haas-Gasse, Frättingsdorf) über deren Namensgeber Zusatztafeln anzubringen, aus denen ersichtlich ist, „was diese so gemacht haben“. Conrad von Hötzendorf war Generalstabschef der österreichischen-ungarischen Armee im Ersten Weltkrieg und wird als Kriegstreiber bezeichnet. Die beiden anderen sollen den Nationalsozialisten nahegestanden sein.

Es erscheint sonderbar, dass man sich dessen erst jetzt erinnert, obwohl diese Straßenbezeichnungen schon seit Jahrzehnten bestehen. Da haben offensichtlich einige politisch Überkorrekte gerade jetzt während der Coronapandemie, die noch viele Probleme bringen wird (Firmenkonkurse, Arbeitslosigkeit), nichts anderes zu tun, als sich mit Straßenbezeichnungen zu beschäftigen.

Außerdem wird es nicht nur in Mistelbach diese Straßenbezeichnungen geben, sondern in Orten und Städten in ganz Österreich. Ob in diesen Städten auch Zusatztafeln angebracht oder gar die Straßen umbenannt wurden, wie es in Mistelbach von einer kleinen Gemeinderatsfraktion gefordert wurde, wäre interessant.

Und welche Straßennamen werden die politisch Überkorrekten nicht nur in Mistelbach noch beanstanden? Vielleicht Dr.-Karl-Renner-Ring, oder Kardinal-Innitzer-Platz (beide Wien), weil deren Namensgeber 1938 für den Anschluss Österreichs an Deutschland waren. Den Dr.-Karl-Lueger-Ring (Wien) hat man bereits in Universitäts-Ring umbenannt und das Denkmal von Dr. Karl Lueger wurde erst vor kurzem beschmiert.

Helmut Hauck, Mistelbach

Anmerkung der Redaktion: Die Diskussion im Gemeinderat um die umstrittenen Straßen- und Platzbezeichnungen startete im Jahr 2016; 2018 fasste der Gemeinderat den entsprechenden Beschluss.

