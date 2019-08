Hallendach könnte noch dicht sein .

Die Sporthalle und auch andere städtische Sportanlagen sind seit mehr als 30 Jahren in roter Genossenhand. Den Versuch zu starten, dass fehlende Instandhaltungsarbeiten am Dach der Kremser Sporthalle in der Amtszeit von Bürgermeisterin Inge Rinke zu suchen sind, ist dumm.