Hat da niemand selbst Kinder?

Zur Schulzeit der Babyboomer führten Bahnverbindungen in abgelegene Orte. Am Steinberg bei Neusiedl an der Zaya wurde eine Liftanlage unterhalten. Beides wurde geschlossen, als die Babyboomer sich Autos leisten konnten. Nun werden Liftanlagen in alpinen Regionen Niederösterreichs geschlossen, da die Babyboomer-Generation nach Spitalserweiterungen schreit und die Jugendpsychiatrie ausgebaut werden soll, für letztere Investitionen sind genug Mittel vom Land da.

Entscheidungen für Niederösterreich werden von Menschen getroffen, welche in Niederösterreich keine Kinder oder Enkelkinder haben. Alle Möglichkeiten aktiver Freizeitgestaltung Heranwachsender werden in andere Bundesländer verlagert. Ist einem der Weg dorthin mit kleinen Kindern zu weit, besteht noch die Möglichkeit, seine Freizeit mit Computerspielen zu gestalten.

Ich fahre zum Skifahren nach Lackenhof, seit ich drei Jahre alt bin, und wir hatten immer noch genug Schnee. Wenn es einmal regnet, kann man aufs Hochkar ausweichen. Lackenhof ist aber besser erreichbar und gerade für Anfänger gut, um das Skifahren oder Snowboarden zu lernen.

Daniela Fehlmann, Ladendorf

