...das ehemalige „Naherholungsgebiet“ im Süden der Stadt dauerhaft mit hunderttausenden hochtoxischen Zigarettenstummeln, Alu-Aufreissern von Dosen, sowie Glasscherben kontaminieren lassen, es zulassen, dass die Traisen und die Mühlbäche ebenfalls zu Müllhalden werden und dann noch Applaus spenden, wenn die scheinbar nicht lernfähigen und völlig ignorant handelnden jungen Menschen in Vorgärten, auf öffentliche Grünflächen und auch Straßen und Gehwege urinieren, abkoten und sich übergeben. Aber Halt: Wer lernt ihnen etwas anderes außer Müll zu erzeugen und sich genau so zu verhalten wie sie sich verhalten?

Wenn weder der Veranstalter noch der Vermieter des VAZ-Geländes und auch nicht die „Entscheidungsträger“ der Stadt, die ja letztendlich die Genehmigung dazu erteilen, auf den öffentlichen Flächen derart wüten zu dürfen, dazu fähig sind, die Besucher des Frequency in die Schranken zu weisen, dann hat so ein Ding mitten in der Stadt weder etwas verloren noch seinen gerechten Platz. Und es hat auch nichts mit „Festivalkultur“ zu tun, überhaupt nichts. Ich kenne viele Festivals rund um den Planeten, die mit nachhaltigem Management überhaupt keinen Müll erzeugen, dies vorab weder zulassen noch fördern.

Natürlich erfordert das ein wenig mehr Grips und Hirnschmalz und kostet auch ein wenig mehr, doch scheinbar ist es eben „unseren Verantwortlichen“ egal, ob die Kids zigtausende Alu-Dosen aufs Camping-Gelände karren oder nicht. Wenn ich als Magistrat St. Pölten das Gelände zur Verfügung stelle, dann muss ich auch überwachen können, wer da was mit rein bringt und wer nicht. Glas, Alu und dergleichen gehören ganz einfach verboten. Die Firma Egger könnte einige dutzend Bier-Inseln installieren, dann hätten die Camper sogar kaltes und nicht kochendes Bier. Auch die unglaubliche Sauerei, seinen ganzen Müll einfach da zu lassen kann man unterbinden. Stichworte: Stellplatz-Nummern, Müll-Pfand verzehnfachen usw…

Ich möchte hier nicht wieder Harry Jenner angreifen, denn grundsätzlich ist es ja cool, dass das Festival nach St. Pölten kommt, nur eben wohin und wie. Ich würde gerne sehen, was passiert, wenn Herr Jenner das Festival vor seinem eigenen Luxusdomizil veranstaltet, und was seine Nachbarn dann wohl von ihm halten würden?

Dass es völlig anders geht, beweist er ja mit dem „Schwester-Festival“ Nova Rock, das im Burgenland auf die grüne Wiese gestellt wird und niemanden stört.

Idee: Warum dreht man Spieß und geographische Lage für die nächsten zehn Jahre nicht mal um, und pflanzt das Frequency an den Ratzersdorfer See? Den Bauern könnte man die umliegenden Felder (die durch den Klimawandel ohnehin uneinträglich werden) für August/September ablösen, dort Infrastruktur, Bühnen, Campinggelände, Parkplätze und so weiter installieren.

Der See bietet sich als Planschbecken, die NV-Arena als zusätzliche Bühnen-Location und im Gegenteil zum enorm dicht besiedelten Süden gibt es im Bereich Ratzersdorf ja nicht unbedingt viele tausend Einwohner. Mit der S 33 hat man zudem auch eine nahe gelegene Anbindung an die Autobahn.

Dietmar Haslinger, St. Pölten

Leserbrief zum Artikel "Festival-Gäste hinterließen 270 Tonnen"