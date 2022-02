Hausverkauf ist nicht Ausverkauf

Sehr geehrte Frau Katona,

Was hat, bitteschön, der Verkauf der beiden Häuser in Purgstall mit einem Ausverkauf zu tun - mit diesem Ausdruck wird eher das verramschen von Ware in Verbindung gebracht. Oder wollten Sie witzig sein und en Wortspiel mit Hausverkauf und Ausverkauf machen. Sollte dies der Fall sein, ist Ihnen das aber gründlich misslungen (meiner Meinung nach).

Rainer Hackenberg, Scheibbs