Heidenreichstein: Grüne kritisieren Umbau des Busbahnhofs

Seit 2018 ist klar, dass die Bushaltestelle in Heidenreichstein den neuesten Anforderungen des Verkehrsverbundes VOR nicht mehr entspricht und adaptiert werden muss, um als solche überhaupt noch weiter betrieben werden zu können. Die Heidenreichsteiner Grünen haben im Februar 2018 ein mit Verkehrsexperten erarbeitetes umfangreiches Konzept vorgelegt und öffentlich präsentiert. Die Grundidee ist, den zentralen Busbahnhof integriert in ein ganzheitliches Mobilitätskonzept (sichere Geh- und Radwege getrennt vom Autoverkehr) ohne weitere Straßenquerung in die Nähe der Mittelschule zu verlegen. Der aktuelle Busbahnhof sollte entsprechend rückgebaut für Touristenbusse und Parkplätze in Burgnähe zur Verfügung stehen. Dieses Konzept und die wiederholten Angebote zur Entwicklung einer sachlichen, zukunftsorientierten Mobilitätslösung wurden von der SPÖ/ÖVP-Stadtregierung nie in Erwägung gezogen.

Sowohl die Durchführung als auch das Ergebnis des SPÖ/ÖVP-Projekts „Neuer Busbahnhof“ bleiben aus Sicht der GLH (Grüne Liste Heidenreichstein) weit hinter den Möglichkeiten zurück. Passiert ist jahrelang nichts, dafür wird jetzt im letzten Moment ein unausgegorener Plan umgesetzt. Zu Baubeginn im Herbst 2021 waren noch nicht einmal die wirtschaftlich notwendigen Parkplätze für das benachbarte Burgstüberl in der Planung berücksichtigt worden. Dieses Versäumnis wurde zum eigentlichen Grund, warum Bauzäune den ganzen Winter über die Fußwege für BuskundInnen versperrten. Mittlerweile sind, entgegen der Darstellung in der NÖN vom 09.02.2022, PKW-Parkplätze entlang der Waidhofener Straße wieder eingeplant.

Öffentliche Diskussion oder BürgerInnenbeteiligung, wie in anderen Gemeinden längst üblich, wurden auch bei diesem Projekt versäumt. Stattdessen setzt man auf Intransparenz. Mit viel öffentlichem Geld – u. a. wurde ein angrenzendes Gebäude angekauft und geschleift – stellt die SPÖ/ÖVP-Stadtregierung nun statt einem zeitgemäßen Busbahnhof eine Mischung aus verschiedenen Verkehrsnutzungen her, die kein Experte so empfehlen würde. Im Gegensatz zum Konzept der GLH wird keine der anstehenden Fragen (Einbindung des Busbahnhofes in ein Gesamtkonzept für Verkehr und Mobilität, Entflechtung von Individual- und öffentlichem Verkehr, sichere Erreichbarkeit des Busbahnhofes zu Fuß und mit dem Rad, Haltemöglichkeit für Touristenbusse in Burgnähe,... ) mit diesem „Schnellschuss in letzter Minute“ gelöst.



Manfred Stattler, Grüne Liste Heidenreichstein