„Da ich auch bei dieser Demonstration anwesend war, eine Petition gegen die Änderungen des NÖ Hundehaltegesetzes ins Leben gerufen habe, diese Petition bereits 11.122 Personen unterzeichnet haben, sehe ich dies als Angriff, Beleidigung und Herabwürdigung von mehr als 11.000 Menschen!

Engagierte Hundebesitzer als Kasperl zu titulieren. Wer sich hier zum Kasperl macht, sei dahingestellt, jedoch ein Platzerl in der Wiener Urania Puppenbühne erscheint mir für gewisse Personen gesichert!

Warum nur 30 Personen diese Kundgebung besuchten, war gewollt und nur diese Anzahl wurde bei der Behörde gemeldet.

Dieser kleine Kreis von fachkundigen, engagierten Personen suchte das Gespräch mit dem Tierschutzbeauftragten Waldhäusl und nahm Demokratie wahr!

Ist Ihnen eigentlich der Begriff ‚Demokratie‘ geläufig? Zur Erklärung: Demokratie, griechisch ‚Herrschaft des Volkes‘. Aber bekanntlich sind Freiheitliche der Auffassung (Zitat Profil) ‚Das Recht habe der Politik zu folgen und nicht die Politik dem Recht‘.

Wo bleibt das freiheitliche Alleinstellungsmerkmal der direkten Demokratie - großartig auf der Homepage beworben?

Laut Info wurden Freiheitliche aufgefordert die Petition gegen die Abänderungen des NÖ Hundehaltegesetzes nicht zu unterschreiben, wer unterschrieben hatte, musste seine Unterstützung widerrufen. Wahre - gelebte Demokratie!

Währenddessen Bürgermeister Robert Altschach seinen Aufgaben als Stadtoberhaupt nachkam, sich der Diskussion stellte, versteckte sich Vizebürgermeister, Landesrat und Tierschutzbeauftragter Waldhäusl lieber hinter seinem Schweinsbraten und fungierte wie so oft als Koch! Ein Tierschutzbeauftragter, dem die Tiere auf dem Teller wichtiger sind als nur 30 besorgte, hundeliebende Menschen, sollte doch lieber Koch bleiben! Als Tierschutzbeauftragter - Fehlbesetzung!

Herr Gemeinderat Dolezal, sie sind erst sehr kurz als Gemeinderat tätig, daher mein Tipp: ‚Lernen´s ein bisschen Geschichte‘ (Zitat wird Ihnen doch bekannt sein?) und in Ihrem Fall noch dazu – lesen Sie das NÖ Hundehaltegesetz genau und sinnerfassend. Plappern Sie nicht alles nach, was man Ihnen eintrichtert, bevor Sie diesen Blödsinn zu Papier bringen. Mit Ihrem Schreiben haben Sie gezeigt, dass Sie keine Ah- nung von diesem Hundehaltegesetz haben und mit Unwissenheit gestraft sind! Vermutlich hat Sie alle aus diesem Grund der Mut verlassen, sich dem Gespräch zu stellen. Bei diesen Abänderungen handelt es sich um eine hundefeindliche Politik, die Formulierungen sind als tierschutzrelevant anzusehen.

Diese Politik bzw. dieses Gesetz wird auf dem Rücken der Hunde und Hundehalter ausgetragen und es führt zu einer Spaltung in der Gesellschaft! Diese überzogenen und praxisfernen Maßnahmen in den beschlossenen Änderungen bilden keine sinnvolle und sachlich basierte Grundlage, um eine nachhaltige Gefahrenprävention zu erreichen.

Weitere Abänderungen des NÖ Hundehaltegesetzes werden vor der Bevölkerung verschwiegen, strenger und tierschutzrelevanter als das Wiener Hundehaltegesetz – ausgearbeitet und im Landtag von der FPÖ als Antrag eingebracht! Man bedenke am Wahltag, wer hier federführend war!

Barbara Stohl, geschäftsführende UNAB-Gemeinderätin Dietmanns