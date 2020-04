Am Vormittag des Ostersonntag liefen mein Sohn Felix und ich eine Runde durch den Füllersdorfer/Porrauer Wald. Kurz vor unserem Ziel, nach dem Anstieg über das alte Forsthaus in Porrau, sah ich auf der Bundesstraße eine Jungfamilie beim Spaziergang. Der Vater trug den Nachwuchs am Rücken, während die Mutter die Fahrbahn wechselte und ins Dickicht blickte. Ich dachte zuerst, dass sie eine schöne Blume bemerkt hatte.

Tatsächlich hatte sie jedoch Müll gesehen, diesen aufgehoben und in einen Müllbeutel verpackt. Unmittelbar danach hat sich der Vater ebenfalls gebückt, um Müll aufzusammeln. Beim Vorbeilaufen sprach ich den beiden Sammlern meine Hochachtung aus.

Horst Gröstenberger