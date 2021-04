„Da es nun bereits seit mehr als einer Woche Ausreisebeschränkungen für meinen Heimatbezirk Neunkirchen gibt, sehe ich mich gezwungen, wegen dem erforderlichen Antigen-Schnelltest immer zuerst nachzuschauen, wo es gerade eine Testmöglichkeit gibt, um mich dann dort in einer langen Menschenkette anstellen zu müssen. Warum gibt es bei uns im Bereich Edlitz, Thomasberg, Grimmenstein, Feistritz, Warth und Scheiblingkirchen keine permanenten Teststraßen, so wie es sie auch in Wiener Neustadt -Stadt gibt? Ich meine aber nicht nur die großen Teststationen mit mehreren Teststraßen, sondern vielmehr die Testcontainer an den Stadtaus-/-einfahrten. Hier ist die Möglichkeit, sich jeden Tag von 7 bis 20 Uhr testen zu lassen – und das meistens ohne langer Schlange (wie es bei den örtlichen der Fall ist). Weiters habe ich gehört, dass im Schwarzatal auch das Bundesheer zum Einsatz kommt – warum kann man nicht auch das Bundesheer im Pittental einsetzen? Die Möglichkeit müsste es ja geben. Der Vorteil dieser Testcontainer liegt klar auf der Hand: Man kann dort jeden Tag von 7 bis 20 Uhr testen kommen und muss nicht erst schauen (und hoffen), eine offene Teststraße zu finden.“

Katja Rieger, Edlitz

