"Bürger haben sich um Unterstützung an die Stadtgemeinde Zwettl gewandt und statt einer Verbesserung durch zusätzliche Schutzmaßnahmen eine Verschlechterung durch die Entfernung des Zebrastreifens erhalten. Ein Affront!

Zu Recht haben viele Bewohner der Waldrandsiedlung, die eine Unterschriftenaktion gegen diese Entscheidung der BH gestartet haben, große Bedenken, dass es jetzt mehr Unfälle und gefährliche Situationen an dieser Stelle geben wird. Schutzwege werden gerade dafür geschaffen, um Kindern, die Entfernungen und Bremswege von Autos noch schlecht einschätzen können und alten Menschen mehr Sicherheit bei der Querung einer Landesstraße zu verschaffen.

Die Aussage von Bezirkshauptmann Michael Widermann, dass sich Kinder bei einem Zebrastreifen blind darauf verlassen würden, dass die Fahrzeuge stehen bleiben, können wir nicht unwidersprochen lassen. Einerseits gibt es Verkehrserziehungsmaßnahmen in Schulen und viele engagierte Eltern, die die Gefahren im Verkehr erklären. Ein Schutzweg sollte sich an der Gefahrensituation und nicht an nackten Zahlen orientieren. Die schwächsten Verkehrsteilnehmer — die Fußgänger — müssen besonders geschützt werden. Wir hoffen sehr, dass die Behördenentscheidung der BH korrigiert wird und unterstützen die Unterschriftenaktion der Waldrandsiedler gerne!“

Silvia Moser für die Grünen Zwettl

Zum Schutzweg in der Waldrandsiedlung, der nun entfernt werden soll.